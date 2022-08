Made in Abyss 2x07 è l'episodio più disturbante dell'anime?

La seconda stagione di Made in Abyss sta andando in onda durante questa stagione estiva 2022, e l'ultimo episodio pubblicato, il 2x07, non ha visto protagonisti Rico e Reg, bensì Vueco e la storia della fondazione di Ilblu, il villaggio dei residui. Il passato dell'Abisso torna quindi al centro della narrazione dopo qualche episodio.

Gli episodi della seconda stagione di Made in Abyss vengono pubblicati regolarmente ogni venerdì su Amazon Prime Video, dove è già disponibile la prima stagione e il film Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul. Nell'ultimo episodio, il 2x07, la storia si sposta nel passato mentre Vueco narra a Riko e Reg le vicende che hanno portato alla fondazione di Ilblu.

La ragazza è arrivata nel sesto strato dell'Abisso diversi anni prima insieme a Wazukyan, Belafu e il resto dei loro compagni alla ricerca della leggendaria città dorata. Una volta stabilitosi nel sesto strato, il gruppo di esploratori è andato alla ricerca di una fonte d'acqua potabile per sopravvivere. Subito dopo averla trovata, le ricerche si sono incentrate sul cibo.

Dopo aver visto la confessione della piccola Ilmyui a Vueco riguardante la sua sterilità, ci viene mostrato come l'assunzione della presunta acqua potabile da parte dei ricercatori abbia causato loro problemi intestinali e mutazioni fisiche, dovute forse a un strano organismo. Anche Ilmyui comincia a presentare i sintomi della contaminazione, soffrendo di diarrea. Diarrea che Vueco prende in mano e comincia a osservare da vicino senza pensarci due volte.

Più avanti nell'episodio, Ilmyui viene a contatto con un cimelio che, oltre a fermare il progredire della malattia contratta dall'acqua, le dona la possibilità di dare vita a degli strani esseri simili a conigli, che non riescono però a sopravvivere per più di qualche ora. La tristezza della piccola è estrema perché ha sempre sognato di poter crescere dei bambini. Nel finale dell'episodio 2x07, vediamo poi Wazukyan somministrare a una morente Vueco una strana zuppa, in cui potrebbero essere contenute le carni dei figli morti di Ilmyui, che potrebbero avere quindi la capacità di annullare la malattia causata dall'acqua contaminata.

Le molte scene forti contenute in Made in Abyss 2x07 candidano l'episodio come più disturbante della serie, anche se l'adattamento animato del manga di Akihito Tsukushi ci ha già abituato a sequenze sconsigliate ai deboli di stomaco. Siamo però sicuri che l'avventura di Riko e Reg a Ilblu ci potrà regalare altri momenti assolutamente disgustosi, viste le bizzarre usanze dei residui.



Vi lasciamo al nuovo OVA della seconda stagione di Made in Abyss.