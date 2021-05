Made in Abyss, annunciata la seconda stagione: data di uscita e key visual

La splendida storia di Made in Abyss esordì nel 2017 in formato anime con la prima stagione. Facemmo la conoscenza di Riko e Reg e dell'Abisso, quell'area che sprofonda nella terra e che cela segreti e pericoli di ogni tipo. I due si sono lanciati in questa discesa con tutti i problemi che ne derivavano.

La prima stagione, conclusa con 13 episodi, ha visto un seguito nel film Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, proiettato in Giappone nel 2020. La storia di Riko e Reg tuttavia ancora deve giungere al termine e per questo era stato rivelato un nuovo arrivo riguardante l'anime di Made in Abyss.

Oggi 5 maggio 2021 è stato confermato che Made in Abyss riceverà una seconda stagione. L'annuncio è arrivato dal sito ufficiale dell'anime che ha anche svelato la prima locandina, disponibile in basso, il titolo e la data di uscita. Made in Abyss: Retsujitsu no Ōgonkyō (Made in Abyss: The Sun Blazes Upon the Golden City) esordirà nel 2022.

In contemporanea è in arrivo un altro progetto per Made in Abyss, il videogioco Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, un action 3D RPG prodotto da Spike Chunsoft e che sarà pubblicato su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Via Steam) nel 2022, sia in inglese che in giapponese.