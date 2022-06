Made in Abyss, annunciato il numero totale di episodi della seconda stagione

L'esordio della seconda stagione di Made in Abyss è sempre più vicino. La produzione firmata Kinema Citrus tornerà in Giappone a partire dal 6 luglio 2022, data confermata dal recente terzo trailer di Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun, che ha anche svelato iò brano della nuova opening, ovvero "Katachi" di Riko Azuna.

Dopo una prima stagione composta da 13 episodi e un film intitolato Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, tornano quindi le avventure di Reg e Riko alla ricerca della madre di quest'ultima nell'Abisso, tra strane creature e bizzarri personaggi. L'anime è tratto dall'omonimo manga di Akihito Tsukushi, iniziato nel 2012 e tutt'ora in corso di pubblicazione sulla rivista giapponese Web Comic Gamma.

Kinema Citrus, studio produttore dell'anime di Made in Abyss, ha annunciato il numero degli episodi della seconda stagione, oltre al lancio dell'edizione Blu-ray della stessa. Made in Abyss 2 sarà composto da 12 episodi totali, che una volta mandati in onda verranno divisi in due cofanetti Blu-ray per i collezionisti.

Sommati ai 13 episodi già prodotti, Made in Abyss arriverà a contare 25 episodi totali, oltre al film che fa da ponte tra le due stagioni. Abbiamo elencato tempo fa i momenti del manga più attesi nella seconda stagione di Made in Abyss, che ci porterà nelle zone più interne dell'Abisso alla scoperta di una città davvero singolare.