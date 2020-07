Made in Abyss: annunciato ufficialmente il climax, finale vicino?

Non tutti lo conosceranno, ma Made in Abyss è una delle produzioni cartacee più discusse di questi ultimi anni, soprattutto in Giappone. La creatura di Akihito Tsukushi ha infatti saputo ottenere un grandissimo seguito, finendo per il conquistare anche il pubblico occidentale grazie alla sua storia e al suo stile artistico.

Allo stato attuale la produzione conta un totale di nove volumi - otto dei quali sono stati tradotti in italiano - che hanno guidato i lettori in un viaggio affascinante e a tratti terrificante, un'epopea fatta di grandi scoperte e indimenticabili volti che ora, però, potrebbe star per raggiungere un importantissimo punto di svolta. Come svelato a più riprese su Twitter, infatti, sembrerebbe proprio che il decimo volume della serie andrà a rappresentare quel tanto atteso climax che per anni ha letteralmente tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

La notizia ha ovviamente stupito molte persone e in tantissimi già parlando di un imminente finale. Molto spesso, infatti, il climax nelle produzioni nipponiche serve a identificare non solo un punto di grande importanza all'interno di un'opera, bensì anche la sua conclusione. Proprio in ragion di ciò, è quindi lecito pensare che il decimo numero di Made in Abyss andrà ufficialmente a chiudere la storia che ci ha tenuti con il fiato sospeso per ben otto anni, seppur allo stato attuale tale eventualità non ha ancora trovato una conferma ufficiale.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nel corso di questi ultimi mesi si è parlato molto di come Made in Abyss abbia conquistato anche Hideo Kojima. Inoltre, tempo addietro il mangaka di Made in Abyss si è svelato in un'interessante video intervista.