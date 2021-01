Made in Abyss: arriva la conferma dello staff, il sequel è in produzione

Made in Abyss è stata una delle rivelazioni del 2017, complice un comparto tecnico sublime e una storia entusiasmante e matura nonostante l'età dei protagonisti. Lo scorso gennaio in Giappone ha debuttato il film sequel che ha portato con sé un piacevole annuncio. Ma che fine a fatto la nuova stagione dell'anime?

Il 17 gennaio in patria arrivò sul grande schermo Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul che, al termine della proiezione, rivelò un nuovo seguito attraverso la dicitura "To Be Continued". Tuttavia, da allora Kinema Citrus non ha più rivelato alcuna informazione sul misterioso sequel in cantiere, né sul formato dell'anime tantomeno sullo stato dei lavori.

Un anno dopo lo studio è tornato a parlare del progetto annunciando che il "sequel di Made in Abyss è in produzione". Questo ci porta dunque a pensare che l'eventuale seguito sia finalmente entrato nella fase clou e non è da escludersi il suo debutto durante il corso del 2021. Non sappiamo se anche questa volta lo staff opterà per un lungometraggio o una serie televisiva, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. Ad ogni modo, Kinema Citrus ha invitato i fan ad aspettare pazientemente un altro po' e siamo certi che l'attesa, stando ai precedenti, ne varrà la pena.

E voi, invece, state ancora aspettando Made in Abyss 2? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.