Made in Abyss: arriva il profumo della serie, ma non è quello che vi aspettate

La seconda stagione di Made in Abyss, a cura di Kinema Citrus, ha portato molte novità nel viaggio di Riko e Reg nei meandri dell’Abisso. Tra le più significative si trova l’incontro con un personaggio emblematico, Faputa, considerata l’incarnazione del valore, di cui ora esiste anche una fragranza ufficiale, targata Kadokawa.

Nel corso degli ultimi anni l’industria degli anime si è espansa anche nel mercato dei profumi e dei prodotti per l’igiene personale, legati molto spesso alle serie più popolari, come gli spray per il corpo di Attack on Titan o ai profumi dei protagonisti di Demon Slayer, e stavolta Kadokawa ha investito nella realizzazione di un’essenza interamente dedicata a Faputa. L’incontro di Riko con questa curiosa creatura ha rappresentato una delle scene più strane di tutta l’opera di Akihito Tsukushi.

Riko infatti si ritrova ad annusare Faputa, e descrive l’odore del suo fondoschiena come “sole e patate dolci”, un connubio stravagante che hanno cercato di ricreare nel profumo che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina, condivise dall’account twitter ufficiale dell’anime. Per chi fosse interessato ad acquistare questo simpatico e stravagante profumo, è già possibile pre ordinarlo al prezzo di 38 dollari americani.

Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione i Made in Abyss.