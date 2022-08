Made in Abyss: arriva la statua a grandezza naturale di Nanachi

Giunta al quarto episodio la seconda stagione di Made in Abyss ha riportato l’incredibile universo ideato da Akihito Tsukushi. L’Abisso è costellato di creature raccapriccianti e inquietanti, che fanno da contraltare al design chibi e paffuto che caratterizza i protagonisti, che presto riceveranno delle statue a grandezza naturale.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’azienda giapponese F:NEX, già conosciuta per i busti a grandezza naturale di All Might di My Hero Academia e altre pregevoli statue da collezione riguardanti moltissime serie anime. Presentando al pubblico la statua di Nanachi, una bambina sopravvissuta alla maledizione presente nel sesto strato dell’Abisso, che potete vedere nell'immagine riportata in fondo alla pagina.

La replica di Nanachi è sicuramente curata in ogni minimo dettaglio, dalle lunghe orecchie da coniglio, alla resa della pelliccia e delle zampe ottenute dopo essere entrata in contatto con la maledizione. Ad aver colpito i fan è tuttavia il prezzo al quale è possibile pre ordinare la statua fino al mese di ottobre 2022, ovvero 3573 dollari americani, poco meno di 3500 euro al cambio attuale, con tasse e spese di spedizione escluse. Fateci sapere cosa ne pensate di questo prestigioso omaggio ai protagonisti di Made in Abyss nei commenti.

Per finire vi lasciamo al nostro speciale sul perché l’anime di Made in Abyss sia meglio del manga.