Made in Abyss: l'avventura di Riko continua nel nuovo trailer della seconda stagione

La prima stagione di Made in Abyss, diventata in poco tempo una delle novità più apprezzate dell’estate del 2017, ha introdotto molti spettatori al pericoloso viaggio di Riko nell’Abisso. Un’avventura che tornerà il prossimo luglio, quindi a tre anni esatti dal debutto, con una seconda stagione, di cui è stato mostrato un nuovo trailer.

L’opera di Akihito Tsukushi si è distinta per il singolare e interessante worldbuilding proposto sin dall’inizio, e l’avventura intrapresa dalla giovane e brillante Riko al fianco del robot Reg e della narehate Nanachi, l’ha portata ad affrontare sfide, traumi, e a fare la conoscenza di ecosistemi e creature totalmente diversi. Il senso di scoperta continua emerge anche dal video che trovate in cima alla notizia, che introduce anche un personaggio potenzialmente importante: Faputa.

Sul sito ufficiale della serie è stato anche confermato il ritorno di Miyu Tomita, Mariya Ise e Shiori Izawa come doppiatori di Riko, Reg e Nanachi, mentre non è ancora stato specificato se a tornare a dirigere la trasposizione, prodotta da Kinema Citrus sarà Masayuki Kojima, regista della prima stagione. Fateci sapere le vostre opinioni riguardo il nuovo trailer di Made in Abyss lasciando un commento qui sotto.

Infine vi lasciamo ai momenti più attesi nella seconda stagione da parte dei lettori.