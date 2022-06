Da Made in Abyss a Bleach: gli appuntamenti di luglio su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video sta investendo sempre più risorse nel mercato dell'animazione giapponese, forte anche di collaborazioni sempre più numerose con realtà editoriali italiane quali Dynit e Yamato Animation. Ad ogni modo, nel mese di luglio ci aspettano tante importanti uscite, ma vediamo insieme quali.

Le uscite di giugno su Prime Video si stanno per arricchire di nuove stagioni di alcuni dei titoli più popolari del catalogo del colosso dedito allo streaming on-demand. Come di consueto, infatti, il celebre servizio ha rilasciato le date con le uscite del mese di luglio tra cui non mancano i prodotti di animazione giapponese. Ebbene, dunque, gli anime in arrivo nelle prossime settimane qui seguono:

La terza stagione di Haikyuu! dall'1 luglio;

dall'1 luglio; La nuova serie di Made in Abyss in simulcast, con un episodio a settimana, a partire dall'8 luglio;

La quinta stagione di Naruto dal 18 luglio;

dal 18 luglio; La sedicesima stagione di Bleach dal 25 luglio;

Oltre ai recuperi di Naruto, Bleach e Haikyuu!, Prime Video ci delizierà con la distribuzione di uno degli anime più attesi del 2022, ovvero l'adattamento televisivo di Made in Abyss che dopo diversi anni torna sul piccolo schermo con nuovi episodi. E voi, invece, quali tra questi titoli aspettate con più ansia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.