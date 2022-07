Made in Abyss, ecco la copertina del volume 11 del manga

Made in Abyss è un manga che ha riscosso molto successo sin dal suo esordio nel 2012. L'opera di Akihito Tsukushi vede protagonista Riko, giovane orfana che sogna di esplorare l'Abisso alla ricerca di sua madre. Un giorno, assieme a Reg, misterioso robottino trovato nell'Abisso, decide di inoltrarsi nella voragine ed esplorarne le profondità.

Il manga di Made in Abyss ha raggiunto il suo climax ben due anni fa, o almeno questo è quanto annunciato dall'autore. La pubblicazione dei capitoli piuttosto irregolare ha fatto sì che da allora venisse pubblicato un solo volume, il decimo, mentre l'undicesimo è stato annunciato solo di recente.

Oltre all'annuncio, è stata pubblicata online anche l'immagine della copertina ufficiale di Made in Abyss 11, che potete vedere in calce alla notizia. L'illustrazione vede protagonisti Riko e Reg mentre si tengono per mano, sospesi nell'Abisso tra il vuoto e quelle che sembrano rovine di una città. Sul cappello di Riko fa capolino Meinya, strana creatura compagna di avventure dei protagonisti.

La scorsa settimana ha esordito il primo episodio della seconda stagione di Made in Abyss su Prime Video, che ogni venerdì pubblicherà una nuova puntata. La serie, che ha saputo conquistare tutti seguendo la scia del successo tracciata dal manga, è uno dei prodotti più attesi della stagione anime estiva 2022, grazie soprattutto alle splendide animazioni di studio Kinema Citrus.