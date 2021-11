Made in Abyss: cosa recuperare in vista della seconda stagione dell'anime

A maggio fu annunciata la seconda stagione di Made in Abyss, un titolo attesissimo ma che ha richiesto una lunga lavorazione visto il ritmo di pubblicazione del manga originale di Akihito Tsukushi. Ricordiamo quali sono gli eventi di Made in Abyss finora e cosa bisogna recuperare per vederla senza perdersi nulla.

Tutto ha inizio con la prima apprezzata stagione di Made in Abyss, che ci presenta i due protagonisti Riko e Reg. Il villaggio sull'abisso verrà sconvolto dall'arrivo di questo ragazzino particolare, che finirà subito sotto la lente di ingrandimento di Riko. I due inizieranno, dopo qualche episodio conoscitivo, il loro viaggio nel pericoloso abisso. La durata della prima serie è di 13 episodi, che si conclude con il loro nuovo viaggio dopo aver incontrato Nanachi.

La storia non si ferma con la prima stagione, proseguendo con il film Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, un lungometraggio che propone una fase importante e inquietante per i protagonisti e, soprattutto, per Nanachi. Il gruppo arriverà in uno dei livelli più profondi conosciuti dell'abisso, incontrando Bondrewd.

Il recupero di Made in Abyss si ferma qui, con gli eventi del film, in attesa dell'arrivo di Made in Abyss: The Sun Blazes Upon the Golden City.