Made in Abyss: Crunchyroll annuncia la data di uscita della seconda stagione

Dopo il trailer della seconda stagione di Made in Abyss, che ha permesso ai fan di vedere alcune delle prossime avventure dei protagonisti della serie, Crunchyroll ha annunciato la data di uscita delle puntate inedite dedicate a Riko e Reg.

In calce alla notizia trovate un primo poster ufficiale incentrato sulla nuova stagione di Made in Abyss, opera il cui titolo completo sarà "The Golden City of the Scorching Sun". Kinema Citrus, lo studio di animazione, ha annunciato quindi che gli episodi inediti saranno pubblicati in Giappone a partire dal prossimo mese di luglio, anche se ancora non è stato rivelato il giorno esatto della loro messa in onda. Si tratta di una notizia accolta con entusiasmo dai numerosi appassionati del manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi, opera che ha subito riscosso un notevole successo, grazie all'originalità della storia e delle vicende dei due protagonisti.

Per ora non sappiamo ancora quando sarà disponibile in Italia, dove è possibile vedere la prima parte delle avventure di Riko e Reg nel catalogo di VVVVID, Netflix e Prime Video, siamo sicuri che nelle prossime settimane saranno annunciate delle novità a riguardo. Per finire vi segnaliamo il nostro speciale dedicato a Made in Abyss e al futuro della storia dei due protagonisti.