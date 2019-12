Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul sarà anticipato da quattro cortometraggi

Nel 2017 fece molto scalpore Made in Abyss, anime di 13 episodi tratto dall'omonimo manga di Akihito Tsukushi. L'attesa è stata lunga per gli appassionati che hanno dovuto attendere l'inizio del 2019 per rivedere la storia di Riko e Reg, accontentadosi di due film riepilogativi. Ma a inizio 2020 esordirà Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul.

Il sito ufficiale di Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul (Gekijōban Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei) ha svelato che ci saranno diversi bonus al cinema. Oltre a confermare MYTH&ROAD alle musiche con "Forever Lost", riarrangiando le musiche di Kevin Penkin, secondo l'annuncio i fan che andranno a vedere il film in Giappone saranno accolti dai cortometraggi "Le giornate di Marulk".

Ci saranno quattro diversi cortometraggi, i quali saranno proiettati subito prima del film, con solo uno di essi a settimana. Vedremo quindi il primo cortometraggio la prima settimana, il secondo durante la seconda e così via.

Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul debutterà il 17 gennaio 2020 e ci riporterà nelle profondità dell'Abisso, dove Reg e Riko riprendono il loro viaggio in compagnia della nuova aggiunta Nanachi. Ma l'enigmatico Bondrewd li attende al quinto livello. Il primo trailer del nuovo lungometraggio di Made in Abyss fu diffuso diversi mesi fa.