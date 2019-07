Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, diffuso in rete il primo trailer dell'anime!

La stagione estiva del 2017 targata anime è stata protagonista della messa in onda di titoli molto interessanti su cui, tra tutti, non potrebbe che spiccare l'opera di Akihito Tsukushi. Infatti, l'attesissimo sequel intitolato Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul farà la sua comparsa nei cinema giapponesi a partire dal prossimo gennaio.

Ha fatto molto parlare di sé la prima stagione dell'adattamento animato affidato alle mani dello studio Kinema Citrus. Una storia peculiare, a tratti terrificante, che non censura la crudeltà e i misteri di un mondo totalmente sconosciuto e colmo di insidie. Non stiamo più nella pelle, dunque, di poter ammirare il nuovissimo lungometraggio e sequel dell'omonima opera che vedrà la luce a inizio 2020. Non abbiamo ancora novità circa un suo possibile arrivo anche nel nostro Paese, ma siamo quasi certi che in prossimità del Lucca Comics potremmo avere qualche informazione in più in occasione della conferenza Dynit.

In ogni caso, è finalmente disponibile il primo trailer della pellicola, che potete ammirare in cima a questa notizia, nonché la prima locandina promozionale. La storia di Made in Abyss narra le avventure di Riko e Reg all'interno dell'Abisso, un enorme fossato il quale all'interno si celano numerosi segreti e pericoli, dove una misteriosa maledizione ne fa da padrona.

Potete approfondire la conoscenza dell'opera con la nostra intervista ad Akihito Tsukushi, che non potete assolutamente lasciarvi scappare. Vi ricordiamo, inoltre, che anche l'originale cartaceo è disponibile in Italia grazie all'editore J-Pop che ne sta curando l'adattamento. E voi, invece, cosa ne pensate del primo trailer dell'attesissimo sequel? Fateci sapere la vostra impressione con un commento qua sotto!