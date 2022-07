Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, il film debutta su Amazon Prime Video

Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul è da oggi disponibile su Amazon Prime Video. La pellicola, datata 2020, approda quindi sulla piattaforma streaming del colosso statunitense, dove è già presente la prima stagione della serie anime. Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul si piazzò al nono posto del botteghino giapponese dopo tre giorni nel 2020.

Da mercoledì su Amazon Prime Video approderà in simulcast il primo episodio di Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun, seconda stagione della serie anime. Prima di poterla vedere, però, è necessario conoscere gli eventi di Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul: il film è infatti il seguito diretto della prima stagione dell'anime. Non sappiamo se i primi episodi della seconda stagione adatteranno ciò che accade nel film, ma in ogni caso è sempre meglio fare un ripassino delle ultime avventure di Riko, Reg e Nanachi.

In attesa dell'esordio della seconda stagione di In Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul Riko e Reg, con la loro nuova amica Nanachi, scendono nel terribile, chiamato "Mare dei Cadaveri". Qui incontreranno il misterioso, un leggendario Fischietto Bianco che ha già avuto a che fare con Nanachi. Bondrewd si mostra particolarmente gentile, ma i giovani avventurieri sanno che nell'Abisso le cose non sono sempre come sembrano...In attesa dell'esordio della seconda stagione di Made in Abyss su Amazon Prime Video il prossimo 6 luglio, vi consigliamo di vedere (o rivedere) Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul.