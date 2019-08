Made in Abyss: i doppiatori originali svelano alcuni interessanti retroscena sulla serie

Circa un mese fa Kinema Citrus ha condiviso il primo trailer ufficiale di Made in Abyss: Dawn of the deep soul, il film sequel dell'apprezzatissima serie del 2017. Oggi, Anime News Network ha pubblicato un'intervista con le voci originali dei tre personaggi principali: Riko, Reg e Nanachi.

Per la trascrizione completa, disponibile in lingua originale sul sito ufficiale di Anime News Network, vi rimandiamo al link in calce all'articolo.

Alla domanda: "Per quale personaggi avete fatto l'audizione in origine?", Mariya Ise (Reg) e Shiori Izawa (Nanachi) hanno risposto rivelando di aver fatto esclusivamente l'audizione per il ruolo ottenuto. Miyu Tomita (Riko) ha invece commentato dichiarando quanto segue: "La prima volta per Riko, ma subito dopo l'audizione mi chiesero di fare una prova anche per Reg. Alla fine preferirono la mia performance da Riko. Sono felice perché lei è un po' come me".

Successivamente, a Tomita è stato chiesto: "Doppiare un personaggio esuberante come Riko deve essere stato complesso. Come è cambiato il tuo approccio al personaggio nel corso dei dodici episodi?". La doppiatrice ha risposto: "Durante il mio primo giorno andò malissimo, il materiale fu completamente cestinato. Mi misi a piangere a casa, pensando alla brutta impressione che feci davanti a tutti. Dopo dodici episodi la mia performance migliorò, oggi ricevo molte offerte grazie al lascito di Made in Abyss. In un certo senso devo tutto a Riko".

Sempre a Tomita, l'intervistatore ha chiesto: "Nel corso dell'episodio 10, Riko deve sopportare un dolore incredibile. Come hai approcciato quella scena?". La doppiatrice ha dichiarato quanto segue: "Si, è stata definitivamente una delle scene più complesse. Non avete idea di quanto tempo abbiamo passato nella cabina di doppiaggio. C'è voluto parecchio, è stata una sfida lunga e straziante".

Alla doppiatrice di Reg, l'intervistatore ha chiesto: "Com'è stato il tuo approccio nei confronti di un personaggio maschile? Hai dovuto comportarti in maniera diversa?". Mariya Ise ha risposto: "Non ho abbassato il tono di voce, ho cercato di doppiare nella maniera più naturale possibile. Col proseguire della storia l'alchimia tra i due protagonisti cresce e doppiare Reg è stato molto interessante. Ho fatto del mio meglio, spero di aver lavorato bene".

Shiori Izawa invece ha parlato di Nanachi, rivelando quanto segue: "So che Nanachi è stata particolarmente apprezzata all'estero, sono molto felice di sentirlo. Doppiarla è stata una sfida interessante, ma se dovessi scegliere una scena tra tutte, direi che la mia preferita è stata quella finale. Nel momento in cui il trio continua a scendere, e tutti si chiedono "È davvero necessario? Vale la pena continuare?". Inseguire i propri sogni è un bellissimo messaggio".

E voi cosa ne pensate? State aspettando il film? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo che abbiamo parlato di Made in Abyss nella nostra recensione, dunque se siete indecisi vi consigliamo di leggerla!