Made in Abyss e Goblin Slayer arriveranno in italiano: tutti gli annunci di Dynit

Dynit ha deciso di celebrare i suoi venticinque anni in grande stile. Nonostante l'impossibilità di celebrare il traguardo importante a Lucca Comics con ospiti ed eventi, come era inizialmente in programma, l'editore è riuscito a presentare il proprio progetto tramite una live su Facebook. E tra gli annunci spiccano Made in Abyss e Goblin Slayer.

L'elenco delle novità di Dynit parte dai DVD e Blu-ray. Il primo titolo su cui si sofferma l'attenzione è Weathering With You di Makoto Shinkai, a breve in uscita in Italia e che riceverà un'edizione standard e una steelbook, oltre a un'edizione limitata. Quest'ultima è stata sotto la lente d'ingrandimento della presentazione e chi la comprerà riceverà in extra un CD della colonna sonora, le schede di approfondimento, un booklet, un Teru Teru Bozu.

Si passa poi a Ride Your Wave, sempre per quanto riguarda DVD e Blu-ray. L'edizione home video sarà fortemente limitata e non sarà più prodotta una volta esaurite le scorte. Stesso discorso vale per Demon Slayer Box 2, stampa limitata uscita prevista per fine ottobre. Ci saranno poi Redline in edizione standard, Steins; Gate nuova edizione e il secondo live action di Tokyo Ghoul. Anche Conan il Ragazzo del Futuro arriverà in Blu-ray, insieme al grande classico Neon Genesis Evangelion col doppiaggio storico. Infine una nota va dedicata a Ranma 1/2 che per ora è in trattativa per un futuro ritorno.

Per quanto riguarda il cinema invece c'è nuovamente Evangelion, che ritornerà con un evento particolare. Infine c'è anche My Hero Academia - Heroes Rising, il quale sarà distribuito nei cinema nostrani dal 12 al 18 novembre. Per Fate/stay night Heaven’s Feel: Spring Song, terzo capitolo della saga cinematografica, non è stato ancora deciso il suo arrivo nei cinema.

Si passa poi al fronte dei doppiaggi. A tornare con un doppiaggio completamente italiano ci saranno Made in Abyss e Goblin Slayer, due dei fenomeni degli scorsi anni. Il catalogo di Dynit si ingrandisce ancora di più quindi. Sapevate che diversi titoli sono anche su Amazon Prime Video?