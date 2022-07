Made in Abyss: ecco 'Katachi', opening ufficiale della seconda stagione

Manca ormai pochissimo all'esordio della seconda stagione di Made in Abyss, che da mercoledì sarà protagonista assoluta della stagione anime estiva 2022. I nuovi episodi porteranno Riko e Reg a addentrarsi negli strati più profondi dell'Abisso, dove si imbatteranno in tantissime strane creature tra una peripezia e l'altra.

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun arriverà in simulcast su Amazon Prime Video, con un nuovo episodio ogni settimana. Per poter iniziare la seconda stagione, è necessario non solo essere al corrente degli eventi della prima, ma anche aver visto il lungometraggio Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, disponibile sempre su Amazon Prime Video.

In questi giorni, è stata rivelato il brano che accompagnerà l'opening ufficiale di Made in Abyss 2. Esso si intitola "Katachi", ed è cantato da Riko Azuna, che ha già realizzato sigle per diversi anime tra cui So I'm a Spider, So What?, Astra Lost in Space e Re: Zero. Possiamo ascoltare la traccia nel tweet di @_AnimeHype, che potete trovare in calce a questa notizia.

Il totale degli episodi di Made in Abyss 2 è stato annunciato negli scorsi giorni, confermando che la serie ci accompagnerà per tutta la stagione estiva 2022. Dopo ben due anni dall'esordio del film, potremo sapere come si svilupperanno le avventure di Riko e Reg nell'Abisso, assieme alla loro nuova amica Nanachi.