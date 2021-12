Made in Abyss, i momenti del manga più attesi nella nuova stagione dell'anime

La prima stagione di Made in Abyss ha riscosso un grandissimo successo. Uscita in Giappone nel corso del 2017, la serie narra le avventure di Reg e Riko all'interno dell'Abisso, dove si sono calati per ritrovare la madre di quest'ultima. All'anime, composto da 13 puntate, ha fatto seguito un film intitolato Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul.

Dopo tanto tempo, è stato finalmente svelato il trailer di Made in Abyss stagione 2, che debutterà nel corso del 2022. Inutile parlare dell'incontenibile gioia dei fan, colpiti da un'opera che mescola avventura, azione e dramma in modo perfetto. Inoltre, i disegni dei protagonisti semplici e tondeggianti si adattano perfettamente alla storia, mescolati alle più articolate e complesse bestie dell'Abisso.

L'autore del manga Akihito Tsukushi ha annunciato ufficialmente il climax di Made in Abyss, che è stato raggiunto con il decimo volume. E mentre l'opera fumettistica si avvia verso il finale, ci sono ancora molte cose da portare su schermo con le splendide animazioni dello studio Kinema Citrus. Quali sono, quindi, i momenti più attesi della seconda stagione di Made in Abyss?

L'arrivo al sesto livello dell'Abisso riserverà molte sorprese a Riko e Reg, tra cui la prima società strutturata della voragine, ovvero la città di Ilblu. A Ilblu non esiste moneta, e tutte le transazioni di merci vengono effettuate attraverso il baratto. A ogni cosa viene assegnato un valore, e se qualcuno tenta di rubare o danneggia del valore riceve una punizione corporale, come provato dal povero Signor Ma all'arrivo di Riko e Reg. Una scena raccapricciante, in cui la strana creatura viene smembrata dalla città stessa, che non ha perdonato il furto di Meinya.

Nella seconda stagione di Made in Abyss è inoltre molto atteso l'esordio di Faputa, misterioso personaggio che si avvicinerà molto a Riko e Reg. Considerata la "personificazione del valore", Faputa è dotata di una straordinaria forza, e durante le conversazioni con Reg scopriremo molto del passato di entrambi.

La storia della creazione di Ilblu, che Akihito Tsukushi spiega in più capitoli del manga, dovrebbe essere narrata nella nuova stagione dell'anime. Un veliero giunto da lontano per esplorare l'Abisso, la sua ciurma molto determinata e i drammi che dovranno vivere daranno infine vita alla città degli scambi. La genesi di Ilblu, tanto triste quanto coinvolgente, è sicuramente uno dei momenti più attesi di Made in Abyss 2.

L'attesa è alta anche per quanto riguarda le nuove creature dell'abisso, più mostruose che mai, seppur alcune nelle sembianze e altre nei comportamenti disumani. Il design, pieno di particolari, renderà ogni creatura diversa e incredibilmente unica, da togliere il fiato per il disgusto o per la meraviglia.

Non ci resta che attendere il 2022 per godere di questi momenti, che abbiamo potuto assaporare solo nel manga di Made in Abyss.