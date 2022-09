Made in Abyss, un'omelette giapponese diventa virale grazie alla somiglianza con Mitty

In questa stagione estiva è finalmente tornato l'anime di Made in Abyss con la sua seconda stagione, prodotta sempre da Kinema Citrus. I protagonisti Riko e Reg sono scesi nel sesto strato dell'Abisso, da cui nessuno ha mai fatto ritorno vivo. Durante la discesa, si sono ritrovati a Ilblu, il bizzarro villaggio dei residui.

Proprio a Ilblu Nanachi incontra di nuovo Mitty, sua cara amica rigenerata da Belafu, uno dei tre saggi del villaggio. La creatura benedetta dall'Abisso decide quindi di vendere sé stessa a Belafu pur di stare assieme alla sua migliore amica, dando così una bella gatta da pelare alla povera Riko, che deve far desistere Nanachi dal suo desiderio di restare a Ilblu.

In questi giorni sul web sta diventando virale la foto di un'omelette giapponese somigliante a Mitty. Come potete vedere nel tweet di @kevinpenkin in fondo a questa notizia, l'omelette in questione è una classica omurice giapponese tagliata a metà al centro, e con due gocce di ketchup a fare da occhi. Non c'è che dire: la pietanza nipponica è molto simile alla creatura maledetta dall'Abisso.

Quale sarà il destino di Nanachi e Mitty a Ilblu? Nell'ultimo episodio di Made in Abyss 2, di cui è stata svelata la durata, potremo forse assistere alla conclusione della loro storia, insieme a quella delle tante altre vicende aperte nell'anime tratto dall'omonima opera di Akihito Tsukushi.

Vi lasciamo all'episodio 2x07 di Made in Abyss, forse il più disturbante dell'anime.