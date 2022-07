Made in Abyss, ecco l'opening completa della seconda stagione dell'anime

La scorsa settimana ha fatto il suo esordio Made in Abyss 2, con un episodio che ha introdotto personaggi mai visti prima, oltre ad aver mostrato uno scorcio degli strati più profondi dell'Abisso. Tratto dall'omonimo manga di Akihito Tsukushi, Made in Abyss promette di essere assoluto protagonista della stagione estiva 2022.

Il primo episodio della stagione 2 di Made in Abyss è già disponibile su Prime Video, e ogni venerdì ne verrà pubblicato uno nuovo sulla piattaforma. In Giappone gli episodi vengono messi in onda per la prima volta il mercoledì, con ben due giorni di anticipo sul colosso americano che detiene i diritti dell'opera anche in Italia.

Nel primo episodio, puramente introduttivo, della seconda stagione di Made in Abyss non era stata mostrata l'opening, che ha invece fatto il suo esordio nell'episodio 2 dell'anime. Potete vedere il breve video di apertura nel tweet di @gaak_fr in calce alla notizia, che vede protagonisti Riko, Reg e Nanachi. Ad accompagnare le immagini ecco il brano "Katachi" di Riko Azuna, già annunciato come sigla ufficiale di Made in Abyss 2.

Le prossime avventure di Riko, Reg e Nanachi nell'Abisso si prospettano piene di mistero e adrenalina. I tre, dopo le scorribande con il malvagio Bondrewd, si stanno per avventurare negli strati più profondi dell'Abisso, da cui nessun essere umano ha mai fatto ritorno.