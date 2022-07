Made in Abyss: la Stagione 2 arriva su Prime Video

La stagione estiva, comincia nel migliore dei modi per gli abbonati Amazon Prime Video. Come annunciato da Dynit sui suoi canali social ufficiali, sulla piattaforma streaming arriverà presto Made in Abyss - Stagione 2: La città dorata del sole ardente.

Attraverso una nota, il distributore italiano, che detiene i diritti sulla serie, informa che a partire dall'8 luglio 2022, su Amazon Prime Video debutterà la seconda stagione anime di Made in Abyss, sottotitolata La città dorata del sole ardente. Un nuovo episodio, verrà pubblicato ogni venerdì alle ore 9:30.

L'emozionante viaggio dei protagonisti Riko, Reg e Nanachi riprende da dove lo avevamo lasciato. Il trio, dopo aver superato Bondold, questa volta dovrà superare il sesto livello. Dunque, faranno tappa nel Villaggio dei Residui, un luogo misterioso dove gli abitanti hanno perso ogni traccia di umanità. Inoltre, ogni volta che le leggi del posto vengono violate, le conseguenze sono terribili. Riko, Reg e Nanachi dovranno nuovamente affrontare lo spietato e crudele Abisso.

La seconda stagione di Made in Abyss vanterà un totale di dodici episodi, tutti doppiati in italiano su Prime Video, che faranno da seguito ai primi tredici della stagione uno. Di recente, è stata mostrata in anteprima l'opening Katachi di Made in Abyss 2. E voi, siete pronti a seguire questo nuovo appuntamento con le lacrime agli occhi?