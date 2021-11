Made in Abyss Stagione 2, finalmente il trailer dell'anime tanto atteso

Made in Abyss è un anime che ha fatto molto parlare di sé quando è uscito e lo fa ancora oggi, soprattutto per l'arrivo della nuova stagione. Si tratta di una serie affascinante caratterizzata da un contrastante connubio tra elementi fantastici e fiabeschi ed elementi decisamente più maturi e spesso raccapriccianti.

Non c'è da stupirsi, quindi, che lo studio di animazione e i produttori abbiano continuato ad investire sul franchise. Made in Abyss: Retsujitsu no Ogonkyo o The Golden City of the Scorching Sun è la seconda stagione dell'anime basato sul manga di Akihito Tsukushi edito da J-POP in Italia.

Alcuni rumor su Made in Abyss anticipavano questo annuncio che finalmente è arrivato. Potete vedere il trailer in cima alla notizia. La seconda stagione di Made in Abyss debutterà nel 2022, hanno appena diffuso il primo video promozionale e la prima key visual.

Masayuki Kojima torna a dirigere la seconda stagione insieme ad altri membri dello staff di Kinema Citrus, tra cui lo sceneggiatore della serie Hideyuki Kurata, il compositore Kevin Penkin e altri. Ecco come viene ufficialmente descritta la serie:

"La seconda stagione di MADE IN ABYSS segue le orme della stagione televisiva e dei lungometraggi che l'hanno preceduta, portando al pubblico altre immagini mozzafiato, una scrittura stellare e una premessa affascinante come questi si aspettano da una tale produzione lodata dalla critica."