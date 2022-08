Made in Abyss, svelata la durata dell'episodio finale della seconda stagione

La seconda stagione di Made in Abyss sta piacendo molto ai fan dell'opera. Dopotutto, il manga di Akihito Tsukushi è stato adattato magistralmente da Kinema Citrus, che è riuscito a rendere perfettamente la particolare atmosfera che si respira a Ilblu, il villaggio dei residui. Lo stesso studio ha poi annunciato un OVA di Made in Abyss 2.

La seconda stagione d Made in Abyss ci terrà comunque compagnia fino alla fine della stagione anime estiva 2022, visti i 4 episodi ancora da pubblicare. Le avventure di Riko e Reg a Ilblu ci hanno già mostrato diversi momenti davvero forti, soprattutto in Made in Abyss 2x07, da molti ritenuto l'episodio più disturbante dell'anime.

Attraverso il sito web ufficiale dell'anime di Made in Abyss sono state rese note delle novità riguardanti l'ultimo episodio della seconda stagione, che verrà messo in onda il 28 settembre 2022. Secondo quanto scritto, il season finale durerà circa un'ora, in cui Kinema Citrus avrà il compito di chiudere le diverse linee narrative che sono state aperte finora.

Ilblu nasconde ancora tantissimi misteri ai nostri protagonisti, sia nel presente che nel passato. Il bizzarro villaggio dei residui è un luogo fuori da ogni logica, e per proseguire il loro viaggio nell'Abisso Riko e Reg dovranno riportare dalla loro parte Nanachi, caduta vittima del saggio Belafu.