Made in Abyss: terzo trailer per la nuova stagione The Golden City of the Scorching Sun

Diversi anni fa ci fu una vera e propria sorpresa nel panorama degli anime. Nonostante il suo stile apparentemente da anime per bambini piccoli e tematiche che non facevano presagire eventi duri, Made in Abyss riuscì a coinvolgere una grande fetta di pubblico che da tempo attende aggiornamenti sulla storia.

Infatti, dopo la prima stagione, Made in Abyss ha goduto di alcuni film riassuntivi e poi di una pellicola che è riuscita a portare più avanti la storia di Atsushi Tsukihito. Ad anni di distanza, è giunto il tempo di una nuova serie televisiva.

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun si mostra nel terzo trailer che mette in evidenza il gruppo di Ganja. Il trailer, visibile in alto, conferma la data di uscita per il 6 luglio 2022 e rivela anche l'opening "Katachi" cantata da Riko Azuna, mentre MYTH&ROID si occuperà di "Endless Embrace". Ci sono anche nuovi doppiatori coinvolti:

Misaki Kuno voce di Faputa ;

; Yuka Terasaki voce di Vueko;

Hiroaki Hirata voce di Wazukyan;

Mitsuki Saiga voce di Belaf;

Hiroki Gotō voce di Majikaja;

Kana Ichinose voce di Maaa;

Kimiko Saitō voce di Muugi;

Ryota Takeuchi voce di Gaburoon.

Potete invece trovare qui il secondo trailer di Made in Abyss con Riko e gli altri.