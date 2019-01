Made in Abyss, l'attesa seconda stagione sarà un film?

In Giappone la serie sta proseguendo a suo modo con diversi film riassuntivi. Intanto, però, il sito ufficiale di Made in Abyss, serie anime del 2017, mostra una nuova key visual misteriosa. Che si tratti del progetto annunciato a novembre 2017?

L'immagine che potete vedere in calce non mostra alcuna scritta o dettaglio che illumini sul progetto che coinvolgerà Made in Abyss, ma altre informazioni sono state ottenute dalla didascalia di accompagnamento della key visual. Il nuovo anime è intitolato Gekijōban Made in Abyss Fukaki Tamashii no Reimei, Made in Abyss the Movie: Dawn of the Deep Soul, traducibile con e sarà quindi un film animato ma non del genere riassuntivo.

Il progetto dovrebbe essere quindi diverso dai due lungometraggi precedenti, ma non si sa ancora se sia collegato alla storia ufficiale della serie o se abbia una trama originale, né se fungerà da sequel e sostituirà quindi una potenziale seconda stagione animata. Intanto, in Giappone dal 4 gennaio è in proiezione nei cinema il primo film riassuntivo Made in Abyss: Tabidachi no Yoake (Made in Abyss: Journey's Dawn), a cui seguirà il 19 gennaio il secondo film Made in Abyss: Hōrō Suru Tasogare (Made in Abyss: Wandering Twilight). La prima stagione di Made in Abyss fu trasmessa in Giappone dal 7 luglio al 29 settembre 2017, e arrivò in Italia grazie al simulcast di VVVVid.