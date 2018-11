Made in Abyss: ecco due trailer per la coppia di film riassuntivi della serie

Nelle scorse ore il sito ufficiale di Made in Abyss ha iniziato la trasmissione di due filmati pubblicitari relativi ai due lungometraggi riassuntivi della serie, che usciranno nei cinema giapponesi nel gennaio prossimo, a poca distanza l'uno dall'altro.

Per i fan del franchise legato a Made in Abyss le scorse ore sono state sicuramente interessanti, dato che il sito ufficiale della saga ha pubblicato due trailer che pubblicizzano i due lungometraggi animati riassuntivi della serie originale, che hanno un'uscita programmata per il prossimo gennaio 2019. I due film si intitoleranno rispettivamente: Made in Abyss: Tabidachi no Yoake (che tradotto sarebbe "Alba del viaggio") e Made in Abyss: Hōrō Suru Tasogare (che si traduce "Crepuscolo errante").

Ricordiamo che la serie è ambientata in un mondo in cui esiste un'enorme voragine composta da intricate gallerie, chiamato "L'Abisso", l'unico luogo rimasto inesplorato nel mondo. Il luogo è pieno di creature meravigliose che abitano le profondità, contornate da tesori e reliquie che gli umani della superficie non sono in grado di fare. Il mistero che l'Abisso cela è irresistibile per gli umani, che si gettano nella cavità in cerca di fortuna. Coloro che lo fanno sono conosciuti come Cave Raiders.

Una piccola orfana di nome Rico vive nella città di Ousu, sul ciglio dell'Abisso. Il suo sogno è di diventare una Cave Raider, come la madre, per risolvere i misteri delle gallerie che nasconde la voragine. Un giorno, mentre esplora lo spaventoso luogo, incontra un robot che ha le sembianze di un giovane essere umano, e decide di portarlo con sé nelle sue avventure successive.

Made in Abyss è un manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi, pubblicato online sul sito Manga Life Win di Takeshobo dal 2012. Un adattamento anime, prodotto da Kinema Citrus e acquistato in Italia da Dynit, composto di tredici episodi, è stato trasmesso in Giappone tra il 7 luglio e il 29 settembre 2017. L'uscita dei due film riassuntivi descritti nell'articolo è prevista rispettivamente per il 4 gennaio 2019 e per il 18 gennaio successivo, almeno per quanto riguarda le sale giapponesi.