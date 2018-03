Made in Abyss: il manga di Akihito Tsukushi in uscita a marzo, in anteprima al Cartoomics

L'editoreha annunciato, nelle ultime ore, che porterà- il manga di- in anteprima al Cartoomics 2018, per poi sbarcare in fumetteria e libreria il 14 marzo con una sorpresa speciale per tutti i lettori.

L'acclamato manga, annunciato a Lucca Comics & Games 2017, è tra i selezionati per la undicesima edizione del premio Manga Taisho (noto anche come Cartoon Grand Prize), un riconoscimento insignito da librai ed editori di fumetti. Made in Abyss ha anche ricevuto la celebre trasposizione anime, premiata come miglior serie animata e miglior colonna sonora ai Crunchyroll's Anime Awards 2017.

Prima dell'uscita sugli scaffali, prevista per il 14 marzo, J-POP Manga renderà disponibile in anteprima il primo volume al Cartoomics (in scena dal 9 all'11 marzo a Rho Fiera Milano), con un numero limitato di copie prima del lancio ufficiale.

Il 10 marzo, inoltre, l'editore incontrerà i lettori in Agorà (dalle 14:00 alle 14:45) per un J-POP Tour, in cui i responsabili risponderanno alle domande degli appassionati e dispenseranno gadget esclusivi dedicati a Made in Abyss. Inoltre J-POP ha annunciato che, nel Direct numero 51 dell'editore disponibile in fumetteria dal 26 febbraio, ci sarà un poster in regalo.

Ma non è finita qui: dal 14 marzo, nelle fumetterie che hanno aderito all'iniziativa, verranno inaugurati gli Abyssal Shops, in cui ci sarà in esclusiva - con la prima tiratura di Made in Abyss - anche la Mappa dell'Abisso.

Di seguito la sinossi di Made in Abyss di Akihito Tsukushi:

Sull’orlo di una voragine apparentemente infinita che da secoli affascina l’umanità, la piccola Riko si impegna per seguire le orme della madre, celebre avventuriera arrivata a profondità mai raggiunte prima. Un giorno, durante una delle sue esplorazioni al livello più “facile” dell’Abisso, Riko trova Reg, un ragazzo che in realtà è un avanzatissimo essere artificiale. Da dove arriva?

Acquisterete il primo volume del manga?