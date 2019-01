Made in Abyss, rivelato nel secondo film riassuntivo un nuovo membro del cast

Dopo la conferma ufficiale, avvenuta nei giorni scorsi, del nuovo progetto cinematografico dedicato alla serie Made in Abyss, il secondo film riassuntivo ha rivelato un nuovo membro del cast. Andiamo a vedere di che si tratta!

A quanto pare in Made in Abyss: Hourou Suru Tasogare, proiettato venerdì 19 gennaio scorso, è stata inclusa una scena inedita nella quale è stato presentato Prushka, personaggio che si collega direttamente alla futura pellicola intitolata Gekijouban Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei (titolo doppiato Made in Abyss the Movie: Dawn of a Deep Soul). Secondo quanto riportato nel sito ufficiale, a prestare la voce a questa graziosa ragazzina è la doppiatrice Inori Minase.

Prushka era già stata presentata nella prima visual del nuovo film, seduta sulla spalla di Bondrewd. Lo staff del film rilascerà ulteriori commenti durante una proiezione del film il 30 gennaio prossimo. Non ci resta che aspettare pazienti ulteriori aggiornamenti!

Ricordiamo che in Giappone è in proiezione già dal 4 gennaio scorso il primo film riassuntivo intitolato Made in Abyss: Tabidachi no Yoake (Made in Abyss: Journey's Dawn). La prima stagione dell’adattamento anime del manga di Akihito Tsukushi, composto da 13 episodi e prodotto dallo studio Kinema Citrus (The Rising of the Shield Hero, Shoujo☆Kageki Revue Starlight) fu trasmessa in Giappone tra luglio e settembre del 2017. In Italia fu trasmesso in simulcast sulla piattaforma di VVVVID.