Madhouse: Assistente alla produzione afferma di aver lavorato 393 ore in un mese

È risaputo che le condizioni di lavoro nell'industria dell'animazione giapponese non siano delle migliori. Solamente poco giorni fa vi abbiamo parlato delle novità rilasciate dopo il ricovero in ospedale di un producer di One-Punch Man, che lavora per lo studio Madhouse. Inoltre, di recente ha dichiarato di aver lavorato 393 ore in un mese.

Sono emersi ulteriori informazioni riguardanti il caso dell'assistente alla produzione di Madhouse, che dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa del lavoro eccessivo, è entrato a far parte del sindacato della Black Company lo scorso 5 aprile, iniziando il processo di contrattazione collettiva.

L'anonimo sta cercando di ottenere un risarcimento per gli straordinari non pagati, nonché per le molestie ricevute. Bungei Shunju Online ha pubblicato un'intervista con l'assistente, che approfondisce le circostanze che lo hanno portato ad agire.

Il producer ha raccontato: "Durante il periodo di crisi, il massimo che ho lavorato è stato 393 ore al mese", quando il limite proposto dal governo giapponese per gli straordinari è di 100 ore. Inoltre. ha parlato anche in dettaglio delle circostanze che lo hanno portato a essere ricoverato in ospedale a causa di un eccesso di lavoro.

"Stavo lavorando ad uno degli ultimi episodi di una serie: gli storyboard sono stati completati un mese prima della messa in onda, quindi abbiamo dovuto compattare il programma di produzione di tre mesi in uno solo, durante il quale avrei dormito in studio per tre giorni, andando a casa solo per fare la doccia."

"Erano circa le 7 del mattino quando stavo tornando al mio appartamento, quando tutta la fame, la stanchezza e lo stress per tutte le cose che dovevo fare, sono arrivate insieme e sono crollato sulla strada. Un poliziotto che passava di lì ha chiamato l'ambulanza e quando mi sono svegliato ho pensato "Oh, superlavoro eh". Ho pagato la tassa per l'ambulanza di 10.000 yen e poi sono andato a casa. "

Quando l'assistente ha chiamato lo studio per informarli di quello che era successo, gli hanno detto di prendersi un giorno libero. Purtroppo, mancando solo una settimana prima della trasmissione. l'assistente è tornato al lavoro il giorno successivo. Tuttavia, ricorda che il direttore dell'animazione continuò a chiedere ritiri fino alla fine per soddisfare gli standard di qualità. Quando il lavoro è stato finalmente completato con uno standard di "minimo indispensabile" e a costo del sonno di tutti, i dirigenti presumevano che tutto fosse a posto.

Dopo quell'incidente, al producer è stata diagnosticata una reazione psicogena. Dopo due mesi di assunzione di farmaci mentre lavorava, l'assistente ha deciso di unirsi alla Black Company Union, un sindacato formato nel 2017 che offre consulenza e sostegno ai lavoratori di vari settori.

La Mayo Clinic definisce una reazione psicogena, chiamata anche disordine neurologico funzionale, come una malattia che colpisce il sistema nervoso "che non può essere spiegata da una malattia neurologica o da altre condizioni mediche. Tuttavia, i sintomi sono reali e causano disagio significativo o problemi di funzionamento. "Una reazione psicogena può far sì che una persona non riesca a camminare, deglutire, vedere o sentire. La reazione può variare in gravità ma non può essere controllata dalla persona interessata.

Nel frattempo, l'assistente ha accumulato tre milioni di yen (26.800 USD) di straordinari non pagati. Secondo l'attivista per i diritti dei giovani dei giovani, Shōhei Sakakura, Madhouse ha una tariffa fissa per gli straordinari dopo le 50 ore. "Se lavori più di 50 ore, non avrai soldi extra per questo, ma questo non è stato spiegato affatto al lavoratore prima di entrare nella compagnia. Dopo aver fatto i conti, crediamo che abbia accumulato tre milioni di yen di straordinari non pagati. "

L'assistente ha detto che la sua situazione non è limitata alle persone che lavorano in Madhouse . "Gli assistenti di produzione, specialmente quando lavorano su una serie TV, tendono a lavorare per più di 100-200 ore al mese e negli studi di subappalto non hanno nemmeno una time card per le persone che registrano le loro ore".

L'assistente ha detto che facendosi avanti, è preoccupato di aver perso la possibilità di essere promosso. Tuttavia, sa che le sue azioni erano necessarie. Nel 2010, un assistente di produzione che lavorava per A-1 Pictures è morto per suicidio . Lo Shinjuku Labor Standards Inspection Office ha citato la depressione dovuta al lavoro eccessivo come causa del suicidio del membro dello staff. L'assistente alla produzione di Madhouse ha dichiarato che desidera impedire che avvengano ulteriori tragedie del genere.

"La gente mi ha chiesto se sto cercando di distruggere Madhouse, ma non è quello che voglio fare. Voglio solo migliorare le condizioni di lavoro".

