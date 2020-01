Madman Anime e Funimation lanciano una mascotte per aiutare gli animali in Australia

Non si può dire che il 2020 sia nato sotto una splendida stella. Il primo mese dell'anno è stato costellato di incidenti diplomatici ma anche disastri naturali, come l'incendio che per giorni ha distrutto flora e fauna in Australia. Tutto il mondo si è mosso dopo aver visto le immagini degli animali colpiti, tra cui una casa d'animazione.

Il Madman Anime Group è una compagnia di base a Melbourne che, insieme all'azienda Funimation, ha lanciato il progetto GoFundMe per aiutare gli animali selvatici coinvolti nel brutale incendio australiano di gennaio.

The Anime Heroes for Aussie Wildlife– Bushfire Appeal è il nome della campagna in questione e donerà tutti i proventi a Wildlife Victoria, una no profit che si occupa di emergenze del genere su suolo australiano. La campagna è stata sponsorizzata anche da una mascotte particolare, un koala vestito da vigile del fuoco mentre spegne incendi con la sua pompa. Il personaggio in questione è stato realizzato da Shingo Adachi, il character designer che lavora anche a Sword Art Online.

La campagna ha un obiettivo finale di raccogliere 150.000 dollari, mentre finora ne sono stati raccolti oltre 10.000. Anche altre aziende si sono unite al gesto, guadagnando il supporto di AnimeLab, Aniplex, Wakanim e Manga UK. La speranza è che l'incendio non distrugga le capacità di rialzarsi della regione. Da un altro incendio, avvenuto lo scorso luglio, si è invece rialzata la Kyoto Animation che ringrazia i fan per il sostegno dato negli scorsi mesi.