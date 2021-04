Madoka Magica, il nuovo film: la sceneggiatura è pronta da quasi 7 anni

Dopo tanti anni lontano dal formato dell'animazione, Madoka Magica si appresta a tornare sul grande schermo con un nuovo film originale e sequel della storia. Tuttavia, il progetto è rimasto in cantiere per lo Studio Shaft tanto tempo, anche più di 5 anni stando alle parole dello sceneggiatore della serie.

Gli appassionati della saga hanno dovuto attendere il decimo anniversario del franchise per conoscere Puella Magi Madoka Magica: Walpurgis no Kaiten, il nuovo progetto cinematografico che seguirà gli eventi de "La Storia della Ribellione", pellicola uscita in Giappone l'ormai lontano 2013 e in Italia l'anno seguente.

Per il momento non abbiamo molti dettagli sul lungometraggio di Studio Shaft, se non che il vecchio staff ritornerà insieme allo storico cast per occuparsi del film. Ad ogni modo, lo sceneggiatore Gen Urobuchi ha comunque approfittato dell'annuncio per svelare qualche piccolo retroscena sulla produzione, ovvero che la sceneggiatura del film era pronta da circa 5-7 anni. In chiusura del suo cinguettio, lo stesso allegato in calce alla notizia, ha infine aggiunto come gesto di liberazione: "Sono contento che questo progetto sia stato finalmente annunciato".

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane o i prossimi mesi per avere maggiori dettagli sulla pellicola, nella speranza di non dovere attendere molto per rivedere le famose maghette sul grande schermo. E voi, invece, cosa ne pensate di questo titolo, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.