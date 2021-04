Madoka Magica, niente Stagione 2: annunciato a sorpresa un nuovo film originale

In occasione del decimo anniversario dell'anime di Puella Magi Madoka Magica, Studio Shaft non ha annunciato l'attesissima seconda stagione dell'anime, bensì una pellicola sequel del film del 2013 Pella Magi Madoka Magica Parte 3: La storia della ribellione. La tagline del quarto lungometraggio recita "È il momento di continuare la storia".

In cima alla news potete dare un'occhiata al trailer d'annuncio, mentre in calce è visibile la key visual ritraente la protagonista Madoka Kaname. Il nuovo film vedrà il ritorno di tutti i partecipanti alla produzione dell'anime originale, dal cast dei doppiatori al regista, passando per sceneggiatori, character designer, compositori e via dicendo. Studio Shaft al momento non ha fissato una possibile finestra d'uscita.

Per chi non conoscesse l'opera, Puella Magi Madoka Magica è un anime originale del 2011 scritto dal Magica Quartet (quartetto composto da Akiyuki Shinbo, Gen Urobuchi, Ume Aoki e Atsuhiro Iwakami) e realizzato da Studio Shaft. La prima stagione, composta da appena 12 episodi, ha riscosso un grande successo in tutto il mondo e successivamente sono stati realizzati tre film, L'inizio della storia, La storia infinita e La storia della ribellione, con i primi due che fungono da adattamento della serie tv e il terzo da sequel. Questo nuovo film, il quarto in totale, si intitolerà Puella Magi Madoka Magica: Walpurgis no Kaiten e racconterà il prosieguo della storia.

Nel settembre del 2020 Studio Shaft aveva dichiarato che avrebbe voluto realizzare una seconda stagione, ma a quanto pare il progetto è stato temporaneamente accantonato in favore del film. Un progetto sicuramente interessante, che se non altro darà la possibilità ai fan di scoprire come prosgue il racconto.

