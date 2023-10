Madoka Magica sta per tornare: arriva un teaser speciale del nuovo film

Per il lungometraggio Puella Magi Madoka Magica The Movie: Walpurgisnacht: Rising è appena arrivato un nuovo teaser. Nel filmato "1.1" viene mostrata Madoka nella sua forma magica. Com'è stato rivelato precedentemente, l'uscita del film è prevista per il 2024.

Per questo quarto film di Madoka Magica sarà Homura la vera protagonista, in particolare la lotta con il suo io interiore. A dirigere il lungometraggio sarà Yukihiro Miyamoto, lo stesso regista di Puella Magi Madoka Magica, Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story e Arakawa Under the Bridge.

Ricordiamo che la serie televisiva anime di Puella Magi Madoka Magica è durata per 12 episodi ed è stato presentato per la prima volta nel gennaio 2011. Ad oggi, Crunchyroll trasmette sul proprio sito streaming l'intera serie sottotitolata anche in italiano.

Successivamente sono usciti due film compilation, dai titoli Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 1: Beginnings e Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 2: Eternal, debuttati in Giappone nell'ottobre 2012. Solo l'anno successivo, nel 2013, ha debuttato il film sequel Puella Magi Madoka Magica The Movie Part 3: Rebellion.

Questo lungometraggio, dal titolo giapponese Gekijōban Mahō Shōjo Madoka Magica: Walpurgis no Kaiten. sarà a sua volta il sequel del terzo film della serie. E' stato pubblicato anche un trailer per il nuovo film di Madoka Magica e ne sono stati svelati anche ulteriori dettagli all'Aniplex tenutosi quest'anno.