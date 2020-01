La madre di Bulma ha un nome grazie a Dragon Ball Z: Kakarot, ma i fan hanno dei dubbi

Conosciuta sempre come "la mamma di Bulma" o come "la signora Brief", non è mai stato svelato ufficialmente nel manga o anime di Dragon Ball il nome della moglie del bizzarro inventore della Capsule Corporation. Akira Toriyama l'ha resa una figura di contorno, così come successo per il marito ancora conosciuto come Dr. Brief.

I fan la battezzarono quindi Bunny Brief quando ancora non era noto il nome ufficiale deciso da Toriyama. Nel manga di Dragon Ball questo non arriverà mai, anche se il mangaka, nel corso di un'intervista presente sul Dragon Ball Kanzenban, disse che se dovesse darle un nome questo sarebbe Punchy.

Il mondo degli appassionati di Dragon Ball cominciò così a chiamarla Punchy Brief, ma il videogioco Dragon Ball Z: Kakarot sembra aver dato una spallata anche a questo nome. Kakarot sta svelando retroscena su tanti personaggi, e non manca quindi una breve missione secondaria dedicata ai Brief. Nel video in alto è presente una lunga scena della missione in questione, dove Bulma e suo padre menzionano anche la madre di lei, che viene chiamata Bikini.

Si è generata così confusione tra i fan di Dragon Ball Z, abituati al vecchio nome menzionato da Toriyama. Anche stavolta però, il membro della famiglia Brief ha il nome di un capo di vestiario intimo. Quale nome preferite, quello svelato dal mangaka nell'intervista dei volumi oppure quello menzionato in Dragon Ball Z: Kakarot? Anche Chichi sta ricevendo approfondimenti e attenzioni dall'ultimo videogioco.