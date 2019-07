Ecco Maesetsu!, il nuovo anime dal creatore di Lucky Star

Il numero di agosto della rivista giapponese Comptiq ha annunciato che Kagami Yoshimizu, l'autore di Lucky Star, presenterà presto al pubblico il suo nuovo anime: Maesetsu!. L'opera, prodotta da Kadokawa e realizzata insieme allo sceneggiatore Shouta Gouto, diventerà successivamente alla messa in onda anche un manga Yonkoma.

Nonostante non siano stati rivelati troppi dettagli, la sinossi della trama parla di "Quattro ragazze nel fiore della giovinezza, pronte a lavorare duramente per realizzare i propri sogni". Insieme all'annuncio è stata anche diffusa una Key Visual, osservabile in calce all'articolo.

Per chi non lo sapesse inoltre, Maesetsu è un termine giapponese che gli abitanti del Sol Levante utilizzano per riferirsi ad un particolare tipo di discorso introduttivo che viene fatto prima della messa in onda di un programma (solitamente prima dei comedy show). Possiamo quindi dedurre che i sogni delle quattro protagoniste saranno collegati, più o meno, al mondo della televisione.

Cosa ne pensate? La trama vi intriga? Fatecelo sapere nei commenti! Noi vi ricordiamo, infine che l'anime debutterà in Giappone nel corso del 2020.