Il maestro dell'horror Junji Ito arriva anche in Death Stranding, l'avevate notato?

In Death Stranding infatti, la nuova opera videoludica di Kojima, si annovera anche il celebre scrittore, partecipe con un cameo decisamente importante. Come potete vedere in calce, Ito ha assunto le sembianze dell' ingegnere , un personaggio che potrete incontrare una volta raggiunto il capitolo 3 del gioco.

Junji Ito è uno dei fumettisti giapponesi più premiati e rispettati al mondo, famoso soprattutto per aver realizzato opere del calibro di Uzumaki, Gyo o Tomie. Un autore ammirato e stimato anche da Hideo Kojima , altro innovatore giapponese impegnato in un campo assai differente, quello dei videogiochi .

NEWS: Junji Ito Found Haunting Players in Death Stranding ✨ More: https://t.co/WqnPPDILDq pic.twitter.com/k34kXqZXtP

Altri contenuti per Junji Ito's Best of Best Short Stories Collection