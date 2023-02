I Magademy Awards premiano Bocchi e Marin: le protagoniste femminili migliori del 2022

È già passato oltre un mese dall'inizio del nuovo anno, ma in rete ancora si assegnano i premi per il 2022. Da poche ore sono infatti stati eletti i titoli e i personaggi vincitori dei Magademy Awards, il primo premio del medium che celebra i personaggi di anime e manga come se fossero dei veri attori.

La libreria digitale BookLive ha assegnato i Magademy Awards, suddivisi in sei diverse categorie. I candidati per le quattro categorie principali sono stati decisi attraverso una votazione online che si è svolta tra dicembre e gennaio. Una giuria professionista incoronerà i vincitori assoluti il 15 marzo 2023.

Se per il miglior attore protagonista concorrono Yoichi Isagi di Blue Lock e Sunraku di Shangri-La Frontier, nella categoria miglior attrice protagonista figurano invece Marin Kitagawa di My Dress-Up Darling e Hitori Bocchi di Bocchi the Rock!. Queste due hanno superato la concorrenza di Anya e Yor Forger, le due eroine di Spy x Family, ma anche Power e Makima di Chainsaw Man, tutte fuori dai candidati. Le due si contenderanno dunque il titolo di miglior protagonista femminile di una serie anime uscita nel 2022. Per un'altra classifica, la best girl del 2022 è stata Kurumi di Date a Live IV, ma vi ricordiamo che sia My Dress-Up Darling che Bocchi the Rock! sono stati due tra i migliori anime del 2022.

Per quanto riguarda le categorie Miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista, i candidati più papabili alla vittoria sono Bachira e Chifuyu da Blue Lock e Tokyo Revengers e Ai Haibara da Detective Conan.