Magi: Adventure of Sinbad, l'epilogo del manga inizierà alla fine di febbraio

Magi: Sinbad no Boken, ovvero, spin-off di Magi: Labyrinth of Magic, realizzato da Shinobu Ohtaka e Yoshifumi Otera, riceverà un epilogo a partire dal prossimo 28 febbraio, che sarà serializzato su Manga ONE di Shogakukan. Scopriamo tutti i dettagli sul progetto.

A quanto pare, l'arco finale aggiuntivo di Magi: Adventure of Sinbad riceverà un aggiornamento ogni mercoledì e si allaccerà alla saga principale di Magi, di cui Adventure of Sinbad è un prequel. La serie, infatti, è ambientata circa 30 anni prima gli eventi di Magi e narra del viaggio di Sinbad per acquisire il "potere di un re".

Il manga di Magi: Adventure of Sinbad è composto da circa 70 pagine aggiuntive rispetto all'opera principale (incluse nella versione home video della serie madre) e ha ispirato una serie anime di 13 episodi: la serie è disponibile per lo streaming su Netflix e potete leggerne la recensione sulle nostre pagine.

L'opera originale di Magi, invece, è iniziata nel 2009 e ha ispirato due diverse serie anime: Magi: The Labyrinth of Magic nel 2012 e il suo sequel, Magi: The Kingdom of Magic nel 2013.