La magia della Città Incantata: il viaggio di Chihiro riassunto in una magnifica statua

Liberamente basato sul romanzo Il Meraviglioso Paese Oltre la Nebbia di Sachiko Kashiwaba La Città Incantata è ad oggi non solo uno dei grandi capolavori del premiato Studio Ghibli ma anche uno dei film anime più visti della storia del medium, e per ripercorrere la magia del viaggio di Chihiro è arrivata una nuova statua molto particolare.

Fin dalla sua uscita nelle sale, ormai risalente al 2001, l’avventura della piccola Chihiro, una bambina di dieci anni che si ritrova in una città abitata da yokai dove dovrà fare tutto il possibile per salvare i genitori, trasformati in maiali da una potente maga, ha conquistato per la narrazione ma anche per l’atmosfera a metà tra il magico e l’onirico.

Questo viaggio fantastico è stato riproposto dagli artisti di Zuoban Studio attraverso la statua che potete vedere in fondo alla pagina. Rappresentato proprio come se fosse un libro aperto, il prodotto in questione mette in evidenza personaggi ed eventi centrali della storia, dall’inquietante Senza-Volto, all’incontro con la strega in persona Yubaba in persona, fino alla toccante relazione tra Chihiro e Haku, in realtà lo spirito del fiume Kohaku dall’aspetto di un drago, senza dimenticare il magico treno che solca le acque.

In arrivo nel 2024, la statua sarà disponibile in due versioni, una alta 25 centimetri e l’altra 38 centimetri, rispettivamente prenotabili al prezzo di 415 e 625 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che un fan ha realizzato un film di Nausicaa della Valle del Vento, e vi lasciamo ai dettagli sull’acquisizione di Ghibli da parte di Nippon TV.