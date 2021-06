Magia Record: annunciate seconda e terza stagione dell'anime spin-off, usciranno nel 2021

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, spin-off del più celebre Puella Magi Madoka Magica basato sull'omonimo gioco mobile, riceverà una seconda stagione a partire dal mese di luglio 2021, e una terza e ultima stagione entro fine anno. La notizia è arrivata pochi istanti fa direttamente da Shaft, lo studio di produzione dell'anime.

La prima stagione di Magia Record è stata distribuita a partire dal 4 gennaio 2020, e dopo la trasmissione del tredicesimo e ultimo episodio era stata varata la possibilità di un rinnovo. Oggi, il sito ufficiale conferma che la Stagione 2 prenderà il via il 31 luglio, e che la terza stagione, intitolata Magia Record: Final Season -Asaki Yume no Akatsuki-, debutterà entro fine anno. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer.

Per quanto riguarda la serie principale, invece, vi ricordiamo che il nuovo film di Puella Magi Madoka Magica dovrebbe tornare a mostrarsi durante l'Aniplex Fest 2021, e che molto probabilmente uscirà nel 2022. La pellicola funge da sequel del terzo film, La storia della ribellione, che a sua volta raccolta il prosieguo degli eventi dopo la fine della prima stagione della serie tv.

