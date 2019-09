Magia Record: giungono una valanga d'informazioni affiancate da un trailer

Nel corso della Magia Day 2019, evento indetto per il secondo anniversario di Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story (Magia Record: Mahō Shōjo Madoka Magica Gaiden), gioco di ruolo per dispositivi mobile, sono state svelate numerose informazioni relative alla serie anime dedicata alla produzione.

L'evento a infatti visto il sopraggiungere di un primo video promozionale dell'opera affiancato da una key visual visionabile a fondo news. Attraverso il trailer, inoltre, sono stati svelati nuovi membri del cast e la finestra di lancio per la premiere della produzione, fissata per gennaio 2020 sui canali MBS, Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV e BS11. Qui di seguito potete leggere i nomi dei doppiatori per ora confermati:

Kana Hanazawa nei panni di Kuroe

Momo Asakura nei panni di Iroha Tamaki

Sora Amamiya nei panni di Yachiyo Nanami

Shiina Natsukawa nei panni di Tsuruno Yui

Ayane Sakura nei panni di Felicia Mitsuki

Yui Ogura nei panni di Sana Futaba

Mikako Komatsu nei panni di Momoko Togame

Ayaka Ohashi nei panni di Kaede Akino

Kaori Ishihara nei panni di Rena Minami

Gekidan Inu Curry (Doroinu) sta ricoprendo sia il ruolo di chief director che di supervisore della sceneggiatura, mentre il regista della serie Puella Magi Madoka Magica, Yukihiro Miyamoto, è tornata come aiuto regista. Anche Junichirō Taniguchi, capo direttore dell'animazione di Madoka Magica, è tornato per lo stesso ruolo in questo caso, anche se stavolta si sta anche occupando del character design. Tra gli altri direttori d'animazione principali figurano anche Nobuhiro Sugiyama (Arakawa Under the Bridge, Monogatari Series Second Season) e Hiroki Yamamura (Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 1: Beginnings, Fate / Extra Last Encore).

Takashi Hashimoto è l'action director mentre gli animatori di spicco sono Yoshiaki Ito, Akihisa Takano e Kana Miyai. Ken Naito è al lavoro sul comparto artistico mentre Jin Hibino è stato selezionato come colorista. Rie Matsubara sta lavorando al montaggio e Hisato Shima è il director della CG. Inoltre, la società videoludica Elsewhere sta collaborando alla realizzazione della sceneggiatura.

Takumi Ozawa sta lavorando alla colonna sonora e Yota Tsuruoka è stato posto come sound director. Il regista di Puella Magi Madoka Magica, Akiyuki Simbo, è invece tornato come supervisore del processo d'animazione. Il trio TrySail eseguirà l'opening theme "Gomakashi" (Deception) - ascoltabile nel video promozionale appena pubblicato - mentre il duo ClariS si occuperà dell'ending theme. Come per il gioco, l'opera originale è accreditata al Magical Quartet, con i disegni dei personaggi originali di Ume Aoki, mentre SHAFT sta producendo l'anime.

La storia del gioco, uno spin-off dell'anime Puella Magi Madoka Magica, si svolge nella fiorente città di Kamihama. Guidate da una misteriosa forza, ragazze dalle abilità magiche si riuniscono in questa città per affrontare potenti e pericolose streghe. Iroha Tamaki è una delle tante nuove arrivate in città che decide di partecipare allo scontro, il tutto al fine ultimo di trovare la sorella scomparsa Ui.

Il gioco è stato lanciato su dispositivi mobile iOS e Android nell'agosto 2017 in forma gratuita e con acquisti in-game opzionali. A un adattamento manga lanciato nell'agosto 2018 e andato affiancandosi un adattamento teatrale con membri del gruppo idol Keyakizaka46 presentato tra l'agosto e il settembre dell'anno scorso.