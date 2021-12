Magia Record: Madoka Magica, la stagione finale slitta al 2022

Brutte notizie per i fan di Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story. L'uscita della terza e ultima stagione dell'anime spin-off, originariamente prevista per il rilascio a fine 2021, è stata rinviata all'anno nuovo. Ecco quando uscirà la stagione finale dell'opera ispirata all'omonimo videogioco mobile.

L'account Twitter ufficiale di Magia Record ha recentemente annunciato che la terza stagione della serie anime, ufficialmente intitolata Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Final Season -Dawn of Light Dreams-, è stata rinviata ad anno venturo. In origine, la stagione finale dell'opera spin-off era in programma per il rilascio a fine 2021.

Stando a quanto rivelato, l'uscita è slittata alla primavera del 2022 a causa di problemi di produzione. Per una cattiva notizia, ne arriva un'altra più lieta. Per celebrare il decimo anniversario del franchise, è stato annunciato il lungometraggio anime di Puella Magi Madoka Magica.



Per chi non dovesse conoscerlo, l'anime segue le vicende di alcune ragazze magiche pronte a difendere il mondo dalle streghe. Iroha Tamaki non riesce in alcun modo a ricordare il desiderio espresso a Kyubey, ma una figura oscura continua a tormentare i suoi sogni. In cerca di risposte, Tamaki si reca a Kamihama City.

Vi lasciamo al trailer della seconda stagione di Magia Record e all'annuncio della Stagione 3 di Magia Record.