Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden potrebbe avere una seconda stagione

È passato meno di un anno dalla première di Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden, nonostante questo siamo sicuri che i fan del franchise saranno entusiasti di sapere che una seconda stagione potrebbe essere in lavorazione.

L'opera ha saputo riscuotere un notevole successo in tutto il mondo, portando alla creazione di numerose serie spin-off e videogiochi per cellulari e home console. Gli appassionati dello show hanno potuto vedere una stagione inedita, andata in onda in Giappone a partire dallo scorso gennaio, mentre in Italia, l'anime è presente nel catalogo di VVVVID con il nome di "Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story", piattaforma streaming in cui sono presenti 12 puntate, l'ultima invece sarà disponibile nei prossimi giorni.

In calce alla notizia potete leggere il tweet dell'account @RanobeSugoi, in cui l'insider commenta così la notizia di un eventuale rinnovo per una seconda stagione: "L'adattamento per la TV di Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden sarà rinnovato per una seconda stagione. (Vi ricordo che dovete sempre prendere con le pinze queste notizie)".

Siamo sicuri che nei prossimi giorni avremo delle notizie ufficiali, nel frattempo vi lasciamo con il trailer di Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden, opera creata dallo studio di animazione Shaft e dalla casa produttrice Aniplex.