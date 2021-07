Magia Record: online il trailer della seconda stagione dell'anime, in uscita il 31 luglio

L'account Twitter ufficiale di Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, lo spin-off di Puella Magi Madoka Magica ispirato all'omonimo gioco mobile, ha pubblicato il trailer di lancio della seconda stagione dell'anime spin-off, in uscita in Giappone il 31 luglio 2021.

Puella Magi Madoka Magica è un anime originale prodotto da Studio Shaft, distribuito in tutto il mondo nella prima metà del 2011. Dopo la prima stagione dell'anime sono stati realizzati tre film, con i primi due che fungono da riassunto della serie e il terzo - intitolato Puella Magi Madoka Magica: La storia della ribellione - che funge da sequel diretto delle avventure di Madoka Kaname e compagne.

Nel 2019 Shaft ha annunciato l'uscita di un anime spin-off, Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, trasmesso da gennaio a marzo 2020 con una nuova storia e una nuova protagonista. L'anime è stato rinnovato per altre due stagioni e quella in uscita il 31 luglio è la seconda, di cui potete vedere il trailer in calce all'articolo. La Stagione 3 uscirà entro fine anno. In Italia VVVVID trasmette gratuitamente entrambe le serie anime, mentre i film sono disponibili in home video grazie a Dynit.

E voi cosa ne dite? Seguirete la nuova stagione di Magia Record? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.