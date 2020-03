Magia Record: ufficiale la seconda stagione dell'anime spin-off

Oltre alla serie animata, Puella Magi Madoka Magica ha sviluppato la propria narrativa collateralmente con una produzione spin-off, Magia: Record Puella Magia Madoka Side Story, di cui è stata appena ufficializzata la seconda stagione.

La prima si era contraddistinta per un ciclo di 13 episodi, e proprio in coda alla stagione si era accennato alla produzione di una seconda iterazione. I canali social dell'anime hanno diffuso un nuovo teaser che sfortunatamente non comunica alcuna data di rilascio, ma conferma l'arrivo imminente della seconda stagione con un vago "Coming Soon".

Lo spin-off di Madoka Magica è disponibile in streaming sulle piattaforme FunimationNow, Crunchyroll, e HIDIVE e VVVVID. Di seguito potete dare un'occhiata alla sinossi per farvi un'idea generale sulla trama:

"La città di Kamihama è intrisa di magia. Infatti, arrivate da ogni dove, ci sono ragazze dotate di poteri magici. Li hanno ereditati dalle streghe, per combattere. Iroha Tamaki è arrivata a Kamihama per un motivo preciso: trovare la sorella minore Ui. Anche Madoka Kaname è arrivata in città ed è alla ricerca della sua amica scomparsa Homura Akemi".

Gekidan Inu Curry ha diretto e supervisionato gli script della prima stagione. Junichirou Taniguchi ricopre il ruolo di Chief Animation Director e di character designer. Ad affiancarlo ci sono Nobuhiro Sugiyama, Hiroki Yamamura, mentre Takumi Ozawa si è occupato del comparto sonoro.

Nelle ultime ore le voci su un annuncio imminente della seconda stagione di Magia Record si erano fatte sempre più insistenti.