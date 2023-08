È un po' magia per Terry e Maggie arriva su Prime Video!

Dopo il ritorno su Anime Generation dell'Uomo Tigre, è stato annunciato l'arrivo di un'altra serie storica, direttamente dagli anni '90: È un po' magia per Terry e Maggie!

Tratta dal manga shojo di Nami Akimoto Miracle Girls, pubblicato sulla rivista Nakayoshi, sono già disponibili su Prime i primi 35 episodi, con il proseguimento dell'anime che verrà rilasciato mercoledì prossimo. La serie si comporrà di 51 puntate totali. Terry avrà la voce di Federica Valenti, doppiatrice di Tony Tony Chopper e Shizuka (Doraemon), mentre Maggie verrà interpretata da Cinzia Massironi, che abbiamo ascoltato nei panni di Videl in Dragon Ball Z o Sasuke Uchiha da bambino. Insomma, un cast di tutto rispetto.

La storia narra le vicende di due gemelle che frequentano il liceo. Apparentemente ragazze normali, nascondono in realtà dei particolari poteri. Terry e Maggie riescono infatti a comunicare tra di loro telepaticamente e teletrasportarsi insieme nel caso dovessero incrociare i loro mignoli. Questi poteri sono ispirati alla leggenda metropolitana secondo cui due gemelli hanno legami molto più profondi rispetto a normali fratelli. Il manga è edito in Italia da Star Comics ed è disponibile in 9 volumi. Ora che l'anime è tornato, quale migliore occasione per recuperare anche l'opera cartacea?

E voi conoscevate questa serie? Se sì, vi è piaciuta? Fatecelo sapere con un commento. Vi invitiamo inoltre a non perdervi tutte le nuove uscite di Anime Generation come Ushio e Tora, che finalmente potremo rivedere in HD interamente doppiato!