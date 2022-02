Magic The Gathering: Wit Studio al lavoro su un video dedicato a Kamigawa Dinastia Neon

Nelle scorse settimane è stata annunciata la nuova espansione di Magic The Gathering, che si intitolerà Kamigawa Dinastia Neon. Wizards of the coast ha inoltre rivelato che produrrà un video promozionale dedicato al nuovo set di carte in collaborazione con Wit Studio.

La famosa azienda responsabile di Magic The Gathering ha annunciato la prossima espansione dedicata al gioco di carte collezionabili, che sarà disponibile a partire dal prossimo 18 febbraio. Per promuovere il nuovo set, ha deciso di collaborare con gli animatori di Wit Studio, che tutti gli appassionati di anime conoscono per il loro lavoro su Attack on Titan, e con maxilla inc. di DARLING in the FRANXX, per produrre un video dedicato a Kamigawa Dinastia Neon. Nel filmato potremo ascoltare la canzone intitolata "Scratch", brano che sarà cantato dall'artista Toru TK Kitajima del gruppo Ling Tosite Sigure.

Per ascoltare la canzone e vedere il filmato promozionale dovremo aspettare il prossimo 16 febbraio, in calce alla notizia potete trovare anche il link alla première di YouTube, video che è stato diretto da Yuki Kamiya di maxilla inc., mentre il design dei personaggi è opera di Takuma Ebisu. Nei giorni scorsi è stato anche annunciato che Hatsune Miku fare parte di Magic The Gathering grazie all'espansione Kamigawa Dinastia Neon.