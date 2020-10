Magica Doremì: nuovo trailer conferma la data d'uscita del film

Tornano nei cinema giapponesi le streghe di Magica Doremì per il ventesimo anniversario della serie. Un piccolo video trailer conferma la data d'uscita della serie già posticipata in precedenza a causa di problemi legati alla pandemia di COVID-19. Vediamolo insieme.

Il trailer mostra tre ragazze all'apparenza completamente diverse ma ognuna in possesso di una gemma colorata, le tre protagoniste hanno un'età compresa tra i 20 e 30 anni il che fa pensare che il target dell'opera potrebbero essere i fan della serie originale ormai cresciuti, inoltre vengono mostrate anche le eroine della serie originale, ma ancora non è chiaro cosa farà incrociare le strade dei personaggi principali del film e delle streghe protagoniste della saga. Il trailer, inoltre, riconferma la data di distribuzione dell'opera nelle sale giapponesi, precedentemente programmata per il 15 Maggio 2020, ora fissata per il 13 Novembre 2020.

Il nuovo film di Magica Doremì, intitolato Looking for Magical DoReMi, sarà prodotto dalla Toei Animation e diretto da Junichi Sato, che già dirigeva la serie originale, e Yu Kamatani, precedentemente direttore degli episodi delle serie di Precure.

La serie anime originale nata nel 1999 narra le avventure di una maldestra ragazzina, Doremì Harukaze, che imbattutasi in una strega la trasforma erroneamente in una rana. La ragazza verrà quindi coinvolta in una serie di addestramenti ed esami per diventare a sua volta una strega e far riprendere alla rana la propria forma originale.

In italia Magica Doremì venne acquistata da Mediaset e trasmessa dal 2002 su Italia 1.

Le persone cresciute con l'opera originale potrebbero essere interessate a rivivere la propria infanzia con questo film, voi cosa ne pensate? in conclusione, per i fan della Toei Animation, riporto la recensione di La Leggenda del Serpente Bianco, primo film della casa produttrice.