Magical Girl Howling Moon: promozione speciale per il manga con il cosplay di Giada Robin

Shoji Saito è un disegnatore famoso per il suo lavoro su Highschool of the Dead e altri manga, tra cui anche Triage X preparato insieme a Kenji Saito. Il duo sta per tornare in Italia grazie a Planet Manga che, in una diretta in cui è stato rivelato anche Spy x Family, pubblicherà il manga Magical Girl Howling Moon.

Durante la presentazione, Panini Comics ha diffuso alcuni dettagli sui volumi dell'opera dei Saito. Il primo volume di Magical Girl Howling Moon uscirà a novembre 2020 con un costo di 7 euro, ma riceverà anche una particolare copertina variant. A confermarlo è anche la celebre cosplayer Giada Robin dato che in copertina ci sarà proprio lei.

Panini Comics e Giada Robin hanno infatti annunciato questa collaborazione dove la modella italiana sarà la cosplayer ufficiale di Kaguya, protagonista di Magical Girl Howling Moon, e la foto di questo travestimento sarà la copertina dell'edizione variant. Sarà la prima volta che esordirà in Italia una copertina variant del genere e c'è sicuramente attenzione per questa mossa pubblicitaria particolare di Panini Comics.

Siete interessati a Magical Girl Howling Moon e comprerete il primo volume a novembre quando arriverà nelle fumetterie?